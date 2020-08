Mönchengladbach

Fürth mit Testspiel in Mönchengladbach vor 300 Zuschauern

19.08.2020, 11:15 Uhr | dpa

Die SpVgg Greuther Fürth bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel vor Zuschauern. Zur Partie beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am 27. August (15.30 Uhr) im Borussia-Park werden gemäß der Corona-Schutzverordnung 300 Zuschauer zugelassen. Das teilten die Clubs am Mittwoch mit. Die wenigen Tickets gehen an Vereinsmitglieder der Gladbacher. Ohne Fans wird der Zweitligist eine weitere Partie schon an diesem Samstag (13.00 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim abhalten.