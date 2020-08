Flensburg

Vier Frauen aus Auto heraus mit rohen Eiern beworfen

19.08.2020, 15:44 Uhr | dpa

Vier junge Frauen sind in Flensburg aus einem fahrenden Auto heraus mit rohen Eiern beworfen worden. Ein Auto sei am späten Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit an den Fußgängerinnen vorbeigefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe der Beifahrer die Frauen beworfen. Deren Kleidung und Taschen wurden durch die Eier beschmutzt. Eine der jungen Frauen wurde von einem Ei am Knie getroffen und zog sich dadurch einen Bluterguss zu. Es wird wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.