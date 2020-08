Marktoberdorf

Fahrer hält Straße für gesperrt: Vier Verletzte bei Unfall

19.08.2020, 22:43 Uhr | dpa

Weil ein Autofahrer nicht mit einer aufgehobenen Straßensperrung rechnete sind bei einem Unfall im Ostallgäu vier Menschen teils schwer verletzt worden. Der 22-Jährige habe am Mittwochabend angenommen, dass die Straße, auf der er fuhr, wie bislang teilweise gesperrt sei, teilte die Polizei am Abend mit. Deshalb sei er beim Marktoberdorfer Ortsteil Bertoldshofen ohne zu schauen nach links abgebogen - und habe einen anderen Wagen übersehen, der Vorfahrt hatte und geradeaus fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 33-Jährige und sein Mitfahrer seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, ebenso der 22-Jährige und sein Beifahrer. Die Polizei schätzte den Schaden auf 2500 Euro.