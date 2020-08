Schwerin

Plattdeutsche Lockerungsübung zum Start am Theater Schwerin

20.08.2020, 01:38 Uhr | dpa

Nach mehrmonatiger Zwangspause startet das Mecklenburgische Staatstheater am heutigen Donnerstag (18.00 Uhr) in die neue Spielzeit. Mit dem Stück "Geiht wedder los!" kommt als erstes ein "plattdeutsches Lockerungsprogramm" mit viel Musik auf die Bühne. Spielort ist nicht das Staatstheater, sondern unter freiem Himmel das Freilichtmuseum für Volkskunde im Süden der Landeshauptstadt. Wegen der coronabedingten Einschränkungen hat das Staatstheater zunächst einen nur bis zum Jahresende reichenden Sonderspielplan aufgestellt. Er umfasst 17 Neuinszenierungen in Schauspiel, Oper und Ballett. Die Stücke werden meist nur mit Minimalbesetzung und ohne Pause aufgeführt. Offiziell wird die neue Spielzeit am 30. August mit einer Ballettgala im Großen Haus eröffnet.