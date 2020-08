Neuwied

Sieben Fraktionen wollen Neuwieder Bürgermeister abwählen

20.08.2020, 01:40 Uhr | dpa

Sieben Wochen nach dem landesweiten Streit um die gescheiterte Abwahl eines SPD-Bürgermeisters in Neuwied unterstützt heute (17.30 Uhr) auch seine eigene Partei einen zweiten Anlauf. Die SPD-Fraktion hat diesmal den Antrag zur Abwahl von Michael Mang gestellt. Das Vorhaben wird von sechs weiteren Fraktionen im Stadtrat unterstützt: von CDU, Grünen, Freien Wählern (FWG), FDP, Linken und der Liste "Ich tu's". Die erforderliche Zweidrittelmehrheit gilt somit als sicher. Nur AfD-Stadträte haben den Abwahlantrag nicht unterschrieben.

Mang wird vor allem vorgeworfen, als Aufsichtsratschef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft die fristgerechte Kündigung eines Geschäftsführers versäumt und den Stadtrat getäuscht zu haben. Weil daher die Bezüge weiter gezahlt werden müssten, könnte der Stadt am Rhein ein Schaden von mehr als 300 000 Euro entstehen, erklärten die Kritiker im Stadtrat. Mang wies die Vorwürfe zurück und lehnte einen Rücktritt ab, gestand aber Versäumnisse ein.

Der erste Abwahlantrag am 2. Juli war von der SPD nicht unterstützt worden. Bei der damaligen Abstimmung enthielten sich die AfD-Ratsmitglieder überraschend der Stimme, so dass die erwartete Zweidrittelmehrheit gegen die SPD nicht zustande kam. Davor und danach hatten sich SPD und CDU wechselseitig vorgeworfen, mit der AfD zu paktieren. Damit haben die Neuwieder Querelen zu einer scharfen Kontroverse zwischen den großen Parteien in Rheinland-Pfalz geführt, wo am 14. März 2021 ein neuer Landtag gewählt wird.