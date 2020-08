Gera

Prozess: Hauptfeldwebel soll Soldatin zu Sex gezwungen haben

20.08.2020, 03:20 Uhr | dpa

Wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf zwei Soldatinnen muss sich ein Hauptfeldwebel der Bundeswehr heute in Gera vor Gericht verantworten. Dem 45-Jährigen werden nach Auskunft des Amtsgerichts unter anderem sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. So soll er einer Soldatin mit der Veröffentlichung von Nacktbildern gedroht und sie so zu Sex gezwungen haben. Zu den Vorfällen soll es im Panzerpionierbataillon gekommen sein, das am Stadtrand von Gera stationiert ist. Für den Prozess sind bislang drei weitere Verhandlungstermine bis Mitte September geplant.