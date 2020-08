Krefeld

Frau wegen Vergewaltigung ihrer Partnerin vor Gericht

20.08.2020, 03:29 Uhr | dpa

Eine 30-jährige Frau soll in Krefeld ihre damalige Lebensgefährtin vergewaltigt haben. An diesem Donnerstag (09.00 Uhr) steht sie als Angeklagte vor Gericht. Die Düsseldorferin soll die Tat vor drei Jahren in der gemeinsamen Krefelder Wohnung begangen haben.

Das 35-jährige mutmaßliche Opfer hatte sie angezeigt. Die beiden Frauen hatten ihre Lebenspartnerschaft 2013 eintragen lassen. In der Beziehung soll es wiederholt Streit gegeben haben.

Nach dem Trennungsjahr ist die Partnerschaft inzwischen vom Familiengericht aufgelöst worden. Die Angeklagte soll bisher zu den Vorwürfen geschwiegen haben. Der Prozess findet am Amtsgericht statt.