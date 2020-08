Lisboa

Flick: Boateng mit muskulären Problemen ausgewechselt

20.08.2020, 05:07 Uhr | dpa

Der frühere Nationalspieler Jérôme Boateng ist beim Einzug des FC Bayern München ins Finale der Champions League wegen "muskulärer Probleme" ausgewechselt worden. Das sagte Trainer Hansi Flick nach dem 3:0 (2:0) im Halbfinale gegen Olympique Lyon am Mittwochabend bei Sky. Boateng war in der Halbzeitpause ausgewechselt worden, für ihn kam Niklas Süle (46.). "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird", sagte Flick über die Partie. Gegner im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/Sky, DAZN und ZDF) ist der französische Meister Paris Saint-Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.