Badeausflug auf Bodensee: Suche nach Senior wird fortgesetzt

20.08.2020, 05:15 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines Mannes bei einem Bootsausflug auf dem Bodensee wird die Suche nach einem zweiten Mann am Donnerstag fortgesetzt. Eine aufwendige Suchaktion nach ihm wurde am Mittwoch bei Anbruch der Dunkelheit abgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Boot-Badeausflug einer Männergruppe war ein Senior ums Leben gekommen. Ein weiterer, 70 Jahre alter Mann, wurde noch vermisst.

Das Boot hatte am Nachmittag in der Reutiner Bucht in Lindau geankert. Ein 73-Jähriger und der 70-Jährige gingen gemeinsam schwimmen, wie es hieß. Als der 73-Jährige offensichtlich gesundheitliche Probleme bekam, sprang zudem der 71 Jahre alte Bootsführer in Wasser.

Der 73-Jährige konnte einen Rettungsring greifen und zum Boot geschleppt werden. Gleichzeitig aber bekam der Bootsführer Probleme. Er konnte zum Boot gebracht werden, wurde dort reanimiert - und starb schließlich im Krankenhaus Lindau.

Der 70-Jährige ging beim Baden unter. An der Suche nach ihm waren laut Polizei neben vier Hubschraubern auch 17 Einsatzboote aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich beteiligt - zunächst ohne Erfolg.