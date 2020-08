Rostock

Neues Schiff der A-Rosa-Flotte kommt knappes Jahr später

20.08.2020, 12:05 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat auch die Zeitpläne der A-Rosa Flussschiff GmbH in Rostock zur Indienststellung des neuen Flusskreuzfahrtschiffes beeinträchtigt. Der Neubau werde nun im März 2022 statt im Mai kommenden Jahres fertig gestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Grund dafür seien pandemie-bedingte Unterbrechungen der Lieferketten. Derzeit werde das Schiff, das mit einem Batterieantrieb ausgestattet sein wird, in Rumänien gebaut.

Die ersten Abfahrten mit dem Neubau entlang des nördlichen Rheins seien nun für April 2022 geplant. Alle bisher gebuchten Gäste würden vom A-Rosa Team individuell kontaktiert und erhalten ein Umbuchungsangebot, hieß es. Früheren Angaben zufolge hatte A-Rosa 2019 rund 89 000 Passagiere an Bord der zwölf Schiffe gezählt. Damit sei ein Umsatz von rund 86 Millionen Euro erzielt worden.