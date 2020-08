Lübeck

Lübecker Drittliga-Auftakt gegen 1. FC Saarbrücken

20.08.2020, 13:10 Uhr | dpa

Der VfB Lübeck trifft in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga auf den Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken. Das geht aus dem Rahmenterminplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Saison beginnt wie die Bundesliga und die 2. Bundesliga am Wochenende 18. bis 21 September. Die genaue Terminierung der Partien folgt noch. Die Saison wird am 18. September mit dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden eröffnet.

In ihren ersten drei Auswärtsspielen müssen die Lübecker gleich dreimal Richtung München: erst zur SpVgg Unterhaching (2. Spieltag), dann zum TSV 1860 München (4. Spieltag) und am 6. Spieltag zu Aufsteiger Türkgücü München.

Die Winterpause fällt kurz aus. Der letzte Spieltag vor Weihnachten findet vom 18. bis 21. Dezember statt, die ersten Drittliga-Partien des neuen Jahres sind schon für den 8. bis 11. Januar vorgesehen. Die Hinrunde endet eine Woche später mit dem 19. Spieltag am 15. bis 18. Januar. Die Saison schließt am 22. Mai. Dann treten die Lübecker im Ostsee-Duell bei Hansa Rostock an.