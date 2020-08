Greifswald

Behörden warnen vor Blaualgen: Einige Strände gesperrt

20.08.2020, 16:00 Uhr | dpa

Ein Schild "Vom Baden wird abgeraten - Blaualgen" steht am Ufer eines Badesees. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Osten Mecklenburg-Vorpommern sind erneut Blaualgen in mehreren Gewässern gesichtet worden. Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mitteilte, wurden der Ludwigshofer See bei Eggesin, das Achterwasser bei Lütow auf der Insel Usedom sowie der Strand bei Riemserort im Greifswalder Bodden deshalb zum Baden gesperrt. Besonders bei empfindlichen Menschen könnten Berührungen mit Cyanobakterien (Blaualgen), die sich bei starker Hitze extrem vermehren, Haut- und Schleimhautreizungen sowie allergische Reaktionen verursachen.

Die Gesundheitsbehörden im Nachbarkreis Mecklenburgische Seenplatte haben ersten Bildungen von Blaualgen im Tollensesee beobachtet und deshalb Warnhinweise an den badestellen Augustabad am Ostufer sowie Broda im Nordwesten angebracht. Dort behielten die Bademeister das Geschehen im Blick, die Strände seien aber nicht gesperrt.

Erst vor wenigen Tagen waren drei Hunde nach einem Badeausflug am Greifswalder Bodden verendet, weil sie zuviel von dem Wasser dort aufgenommen hatten.