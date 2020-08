Rostock

Von Bülow: Keine Altersgrenze fürs Rennradfahren

20.08.2020, 16:03 Uhr | dpa

Für Schauspieler Johann von Bülow (47, "Herr und Frau Bulle"/"Lassie") gibt es keine Altersgrenze fürs Rennradfahren. Voraussetzung sei eine gewisse Grundfitness und die Lust daran, sich zu bewegen, sagte von Bülow am Donnerstag in Rostock. "Man kann mit über 40 Jahren noch Rennradfahren anfangen." Dafür sei er ein gutes Beispiel. Erst vor etwa vier Jahren habe er den Sport kennengelernt und Blut geleckt.

In Rostock hatte ein Tross von Radsportfans samt einiger früherer Stars am Donnerstag einen Zwischenstopp eingelegt. Sie bereiten sich auf die viertägige Deutschland-Tour der Radprofis im kommenden Jahr vor. Von Bülow betonte, dass es klar sei, dass er mit den richtig guten Fahrern wie beispielsweise Jens Voigt oder Fabian Wegmann nicht mithalten kann. "Aber an so einem Tag wie heute mit einem knappen 30er-Schnitt gemütlich 85 Kilometer fahren, das reicht mir schon."