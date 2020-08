Aachen

Mutmaßliches Autorennen: Zwei 19-Jährige unter Mordverdacht

20.08.2020, 17:42 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Autorennen mit einem unbeteiligten getöteten Mädchen in Aachen sind zwei 19 Jahre alte Fahrer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Die jungen Männer sollen Anfang August einen Unfall verursacht haben, bei dem in einem Auto ein acht Jahre altes Mädchen tödlich und zwei weitere Insassen schwer verletzt worden waren.

Die beiden 19-Jährigen hätten sich mittags entschlossen, ein Autorennen zu fahren, schilderte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. In der Linkskurve einer Landstraße hätten die hintereinander Fahrenden einen Wagen überholt. Während der erste rechts einscheren konnte, prallte der zweite auf der Gegenspur frontal gegen ein Auto.

Dessen Fahrer habe nicht mehr ausweichen können, erklärten die Ermittler. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die Tochter der Frau starb im Krankenhaus. Den 19-Jährigen wird unter anderem Mord, versuchter Mord in zwei Fällen und Teilnahme an einem verbotenen Autorennen vorgeworfen.