Gießens Basketballer verpflichten Amerikaner Stark

20.08.2020, 17:54 Uhr | dpa

Die Gießen 46ers haben den US-Amerikaner Jonathan Stark für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Dies teilten die Hessen am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Spielmacher, der in der vergangenen Saison verletzungsbedingt eine Auszeit nehmen musste, ist der zehnte Profi im Aufgebot von Trainer Ingo Freyer.