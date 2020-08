Schwerin

Plattdeutsche "Lockerungsübung": Spielzeitstart am Theater

20.08.2020, 19:09 Uhr | dpa

Nach mehrmonatiger Zwangspause ist das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin am Donnerstag in die neue Spielzeit gestartet. Unter dem beziehungsreichen Titel "Geiht wedder los!" präsentierte die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne zum Auftakt ein "plattdeutsches Lockerungsprogramm" mit viel Musik. Das gut einstündige Programm umfasst kurze Stücke aus dem Repertoire der vorigen Spielzeit und auch länger nicht mehr aufgeführte Anekdoten.

Spielort war nicht das Staatstheater, sondern unter freiem Himmel das Freilichtmuseum für Volkskunde im Süden der Landeshauptstadt. Wie ein Theatersprecher sagte, waren alle 70 zugelassenen Plätze besetzt und auch einige Zaungäste verfolgten das Treiben auf der Bühne.

Wegen der coronabedingten Einschränkungen hatte das Staatstheater zunächst einen Sonderspielplan bis zum Jahresende aufgestellt. Er umfasst 17 Neuinszenierungen in Schauspiel, Oper und Ballett.

Die Stücke werden meist nur mit Minimalbesetzung und ohne Pause aufgeführt. Alle Veranstaltungen dauern maximal 90 Minuten und statt der sonst üblichen gut 500 dürfen nur noch maximal 190 Zuschauer in den großen Saal. Offiziell wird die neue Spielzeit am 30. August mit einer Ballettgala eröffnet. Das Schauspiel startet am 4. September mit einer Uraufführung: Das Stück "Gundermann - Männer, Frauen und Maschinen" erinnert an den bekannten DDR-Liedermacher.