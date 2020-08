Palzem

Wiesengelände bei Flächenbrand in Palzem beschädigt

20.08.2020, 22:31 Uhr | dpa

In Palzem (Landkreis Trier-Saarburg) sind am Donnerstag bei einem Flächenbrand etwa 1000 Quadratmeter Wiesengelände beschädigt worden. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. 65 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen. Die Polizei ermittelt, wer der Täter war.