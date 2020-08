Hanau

Vermeintlicher Makler soll Wohnungssuchende betrogen haben

21.08.2020, 02:56 Uhr | dpa

Er soll die Wohnungsknappheit im Rhein-Main-Gebiet schamlos ausgenutzt und potenzielle Mieter um rund 36 000 Euro betrogen haben: Ein 28-Jähriger muss sich von heute an wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs in 19 Fällen vor dem Landgericht Hanau verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vorwiegend ausländischen Wohnungssuchenden vorgegaukelt zu haben, er sei Makler, obwohl er tatsächlich keine Räumlichkeiten vergeben konnte. Dabei soll er Interessenten in Wohnungen seiner Verwandten Besichtigungstermine angeboten und für angebliche Reservierungen, Vermittlungen sowie Kautionen jeweils zwischen 1800 und 3000 Euro in bar kassiert haben.

Die betrogenen Interessenten erstatteten Anzeige, weil sie ihr Geld nicht zurückbekamen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist der 28-Jährige einschlägig vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft bereits ein paralleles Verfahren wegen ähnlicher Taten vor dem Landgericht in Frankfurt. Dort soll er in 54 Fällen Wohnungssuchende betrogen haben.