Kuh büxt aus umzäunter Weide aus: Autofahrer rammt Tier

21.08.2020, 08:51 Uhr | dpa

Eine ausgebüxte Kuh hat in Bad Sulza im Weimarer Land einen Autounfall verursacht. Das Tier sei am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr auf eine Straße getrottet, teilte die Polizei mit. Ein 31 Jahre alter Autofahrer sah die Kuh zu spät und rammte sie. Dabei erlitt das Tier eine Verletzung am Kopf. Der Mann rief daraufhin die Polizei. Als die Beamten das Tier suchten, fanden sie es zurück auf seiner nahe gelegenen, umzäunten Weide. Der Zaun sei augenscheinlich allerdings nicht beschädigt gewesen. Es blieb unklar, wie das Tier auf die Straße und zurück gelangte.