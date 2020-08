Oberhof

Ex-Biathlet Sven Fischer macht Ausbildung zum Trainer

21.08.2020, 10:24 Uhr | dpa

Ex-Biathlet Sven Fischer hat eine Ausbildung zum Trainer begonnen. Der viermalige Olympiasieger ist seit Herbst 2019 an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Köln für ein duales Studium eingeschrieben. "Ich hatte schon in der DDR ein Diplomsportlehrer-Studium begonnen, musste es aber aufgeben, weil ich es mit meiner aktiven Laufbahn nicht vereinbar war", sagte Fischer der "Thüringer Allgemeine" (Freitag).

Für den 49-Jährigen dauert das Studium bis zum Bachelor-Abschluss noch etwa drei Jahre. "In meinem relativ hohen Alter musste ich zuerst wieder das Lernen lernen", erklärte Fischer. Ob er anschließend den Master-Abschluss anstrebe, sei noch offen.

"Ich wollte schon immer mit Talenten arbeiten. Das macht mir Spaß", meinte Fischer. Aktuell ist er unter anderem als Hospitant am Oberhofer Sportgymnasium tätig. Außerdem laufen die Gespräche mit dem ZDF über die Fortsetzung seiner Experten-Tätigkeit im Fernsehen. "Ich hoffe, dass es in der bevorstehenden Saison in ähnlicher Form wie seit 2008 weitergeht", sagte Fischer.