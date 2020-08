Kempten (Allgäu)

Handbremse nicht angezogen: Postauto fällt in Garten

21.08.2020, 11:59 Uhr | dpa

Weil sie vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen, ist einer Postbotin im Landkreis Oberallgäu das Auto davongerollt. Wie die Polizei in Kempten am Freitag mitteilte, durchbrach der Wagen am Donnerstag einen Zaun und stürzte drei Meter tief in einen darunter liegenden Garten. Die Postbotin wurde beim Versuch, das Auto anzuhalten, mitgerissen und erlitt leichte Verletzungen. Den genauen Unfallort wollte ein Sprecher mit Verweis auf die Identifizierbarkeit der Frau nicht nennen.