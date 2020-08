Wörth am Rhein

Nach Großbrand in Sägewerk: Keine Hinweise auf Brandstiftung

21.08.2020, 13:44 Uhr | dpa

Nach einem Großbrand in einem alten Sägewerk in Wörth-Schaidt (Landkreis Germersheim) liegen laut Staatsanwaltschaft und Polizei keine Hinweise auf Brandstiftung vor. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommt am ehesten eine Selbstentzündung in Betracht, da in dem nicht mehr genutzten Gebäude Reste chemischer Substanzen gelagert waren", teilten die Ermittler am Freitag mit.

Bei dem Brand vergangene Woche war der Eigentümer des Geländes schwer verletzt worden. Er habe versucht, das Feuer zu löschen und sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Es entstand ein Schaden von rund 400 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.