Dresden

Trickbetrüger ergaunert 8000 Euro von Rentnerin

21.08.2020, 14:53 Uhr | dpa

Trotz regelmäßiger Warnhinweise der Polizei hat in Dresden ein Trickbetrüger erneut eine Seniorin abkassiert. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, hatte die 79-Jährige mehrere Anrufe von einem unbekannten Mann erhalten, der ihr einen Gewinn von bis zu 170 000 Euro versprach. Allerdings verlangte er immer wieder neue und höhere Gebühren. Die Frau ließ ihm insgesamt etwa 8000 Euro zukommen. Später vertraute sie sich einem Familienmitglied an. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet.