Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg

Motorradfahrer stirbt nach Sturz in Kurve

21.08.2020, 16:36 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist am Freitag nach einem Sturz in einer Kurve gestorben. Der 21-Jährige sei im oberpfälzischen Neukirchen (Landkreis Amberg-Sulzbach) wegen eines Fahrfehlers mit der Fußraste an der Fahrbahn hängengeblieben und habe die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei mit. Er wurde gegen ein Verkehrsschild geschleudert, das Motorrad prallte gegen die Mauer eines Bauernhofs. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.