Jena

"Frederik" heizt Thüringen auf: Waldbrandgefahr in Heldburg

21.08.2020, 16:38 Uhr | dpa

Hoch "Frederik" hat Thüringen am Freitag noch einmal kräftig aufgeheizt. Vor allem in Ostthüringen war Schwitzen angesagt. In Jena wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Nachmittag 35,6 Grad Celsius gemessen. Im Eichsfeld hingegen reichten die Temperaturen knapp an die 30-Grad-Marke heran. "Wir haben bei den Temperaturen doch ein deutliches Gefälle", sagte eine DWD-Sprecherin. Dazu blies ein teils kräftiger Wind. Im südlichsten Zipfel Thüringens, dem Forstamtsbereich Heldburg, galt am Freitag wieder die höchste Waldbrandwarnstufe 5. In Nordthüringen und im Raum Bad Salzungen wies die Übersichtskarte der Landesforstanstalt die Stufe 4 für hohe Waldbrandgefahr aus. In den restlichen Forstämtern dominiert mittlere Gefahr.