Schwerin

BKA-Mitarbeiter vor NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag

21.08.2020, 17:37 Uhr | dpa

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag sieht nach weiteren Zeugenanhörungen im NSU-Untersuchungsausschuss ihren Verdacht voreingenommener Ermittlungen bestätigt. "Beide Zeugen aus dem BKA bestätigten, dass sie ausschließlich den Auftrag hatten, in Richtung krimineller Gruppierungen, speziell zur Organisierten Kriminalität, zu ermitteln", berichtete die Linken-Abgeordnete Karen Larisch am Freitag nach einer Anhörung. Dass Rechtsextremisten für die Mordserie und zahlreiche Überfälle verantwortlich sein könnten, sei damit ausgeblendet worden.

So habe die Familie des in Rostock ermordeten Türken Mehmet Turgut selbst lange im Mittelpunkt polizeilicher Nachforschung gestanden. Verschiedene Hinweisgeber hätten die Beamten zudem immer wieder auf offenbar erfundene Drogengeschäfte aufmerksam gemacht. Doch hätten jahrelange Überwachungsmaßnahmen und tagelange Verhöre keine Ergebnisse gebracht und bei den Ermittlern zu einem Umdenken führen müssen. "Man hat den potenziell Betroffenen rechten Terrors schlicht nicht zugehört, wenn diese ein rassistisches Tatmotiv vermuteten", beklagte Larisch.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss versucht, die Aktivitäten des rechtsterroristischen "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) in Mecklenburg-Vorpommern nachzuzeichnen und nimmt dabei insbesondere die Ermittlungen der Behörden kritisch unter die Lupe. Andere Parlamentsausschüsse in Bund und Ländern hatten bereits erhebliche Mängel in der Arbeit der Sicherheitsbehörden ans Licht gefördert.

Das Thüringer NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe soll schon Anfang der 1990er-Jahre Kontakte auch zu Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern gehabt haben. Mundlos und Böhnhardt werden für den Mord an acht türkischen und einem griechischen Kleinunternehmer sowie einer Polizistin verantwortlich gemacht. Unter den Opfern war auch Mehmet Turgut, der im Februar 2004 erschossen wurde.

Erst 2011 war das Trio aufgeflogen. Die beiden Männer wurden tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Mundlos soll seinen Komplizen erschossen haben, bevor er das Wohnmobil in Brand setzte und sich selbst erschoss. Das Oberlandesgericht München verurteilte Zschäpe im Juli 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft.