Gummersbach

Plastikmüll brennt bei Entsorgungsbetrieb

21.08.2020, 22:42 Uhr | dpa

Ein großer Müllberg mit Plastik hat am Freitagabend auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Oberbergischen Kreis gebrannt. Der Müll sei in Gummersbach auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern mehrere Meter hoch gelagert gewesen und in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Auch Plastik habe sich entzündet. Wegen des dicken schwarzen Rauches riefen auch Menschen aus dem Nachbarkreis an.

Rund 200 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, um den Brand zu löschen. "Man kommt mit dem Wasser nicht so tief in den Müll rein", erklärte der Sprecher. Der Abfall werde auseinander gezogen, um alle Glutnester zu erreichen. Der arbeitsintensive Einsatz sollte sich voraussichtlich bis in den Samstagmorgen ziehen, hieß es. Zuvor hatten Medien berichtet.