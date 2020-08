Mellrichstadt

"Ausbremst is!": Anwohner-Demo gegen Verkehrsinfarkt

22.08.2020, 02:47 Uhr | dpa

Zum dritten Mal in diesem Sommer gehen Anwohner im bayerischen Oberland unter dem Motto "Ausbremst is!" gegen den massiven Ausflugsverkehr auf die Straße. Am heutigen Samstag wollen sie in Kochel für etwa eine Stunde die Hauptverkehrsroute durch den Ort lahmlegen und für konkrete Lösungen wie Fahrradstreifen, eine dichtere Taktung des ÖPNV und Lärmschutzmaßnahmen demonstrieren.

"Wir wollen vor Ort auf die Verkehrsproblematik aufmerksam machen", heißt es in dem Aufruf auf Facebook. Schon in den Vorjahren sei die Situation angespannt gewesen, hieß es bei den Organisatoren. In diesem Corona-Sommer sei die Verkehrssituation noch extremer, da viele den Sommerurlaub hier verbrächten.

Vor zwei Wochen hatten mehrere Hundert Menschen im Zugspitzdorf Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gegen den Verkehrsinfarkt in ihrer Heimat demonstriert. Eine erste "Ausbremst is!"-Aktion hatte es im Juli in Wallgau gegeben. Weitere Demonstrationen sind in Murnau und Garmisch-Partenkirchen geplant.