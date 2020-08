Hirschfeld

Mit Autos beladener Sattelzug auf Autobahn 72 in Flammen

22.08.2020, 09:13 Uhr | dpa

Ein mit acht Autos beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 72 bei Hirschfeld (Landkreis Zwickau) in Brand geraten. Das Feuer sei vermutlich wegen eines technischen Defekts am Sattelzug am Freitagnachmittag ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Zugmaschine und zwei auf ihr stehende Neuwagen wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Vier weitere Autos auf dem Sattelzug wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn blieb etwa neun Stunden lang gesperrt. Der 63 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes versorgten die im Stau stehenden Menschen mit Wasser.