Thale

70-jährige Rollerfahrerin bei Unfall im Harz schwer verletzt

22.08.2020, 10:16 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Harz ist eine 70 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die aus Soltau in Niedersachsen stammende Seniorin verlor am Freitag auf der Straße zwischen dem Hexentanzplatz und Thale in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Roller, teilte die Polizei in Halberstadt am Samstag mit. Sie sei gestürzt und unter die Leitplanke gerutscht, hieß es. Die 70-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die L 240 war zeitweise gesperrt.