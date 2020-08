Torgelow

Väter gehen nach Streit ihrer Kinder aufeinander los

22.08.2020, 10:21 Uhr | dpa

Drei Väter sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufeinander losgegangen, nachdem ihre Kinder in Streit geraten waren. Ein 33-Jähriger soll dabei in Torgelow mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach einem Wortgefecht eskalierte die Auseinandersetzung zwischen den 33, 38 und 39 Jahre alten Männern am Freitagabend. Zunächst soll der 33-Jährige mit Steinen auf die beiden anderen Väter geworfen haben, wobei einer von ihnen leicht verletzt wurde.

Anschließend entfernten sich die beiden vom Ort des Geschehens, kehrten kurz darauf aber mit einer Schreckschusswaffe zurück, die sie nach Polizeiangaben abwechselnd auf den 33-Jährigen gerichtet haben sollen. Danach entfernten sie sich erneut. Bei einer Fahndung wurden der 38-Jährige und der 39-Jährige in der Nähe gefunden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen konnte die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.