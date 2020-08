Zwickau

FSV Zwickau verpflichtet Verteidiger Stanić aus Augsburg

22.08.2020, 10:30 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat Jozo Stanić vom FC Augsburg verpflichtet. Der Innenverteidiger wird bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen, wie beide Vereine am Samstag mitteilten. Vorher hatte der 21-Jährige seinen Vertrag in Augsburg bis 2023 verlängert. Stanić kam bislang zu einem Einsatz in der 1. Bundesliga und ist der sechste Neuzugang für Zwickau. Der Deutsch-Kroate ist bereits im Trainingslager des FSV in Bad Füssing eingetroffen.

"Als gebürtiger Augsburger ist es ein Traum von mir für den FCA aufzulaufen. Ich bin aber überzeugt, dass ich in meiner Entwicklung viel Spielpraxis benötige, um mich für weitere Bundesliga-Einsätze im FCA-Trikot zu empfehlen", sagte Stanić in einer Vereinsmitteilung des Bundesligisten. "Daher freue ich mich, dass der FCA meinen Vertrag verlängert und mir gleichzeitig aber die Chance gibt, diese Spielpraxis in Zwickau zu bekommen."

Für FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth ist Stanić "ein sehr talentierter Verteidiger, der in Augsburg fester Bestandteil des Profikaders war und sowohl als Innen- und Außenverteidiger einsetzbar ist".