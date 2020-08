Schwerin

Jugendweihe-Feiern in MV verspätet und mit weniger Gästen

22.08.2020, 13:21 Uhr | dpa

Mit mehrmonatiger Verspätung haben am Samstag weitere Schüler in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Familien die traditionelle Jugendweihe gefeiert. Veranstaltungen dazu gab es unter anderem in Schwerin sowie in Dorf Mecklenburg (Nordwestmecklenburg). Dort wandte sich Landtagspräsidentin Birgit Hesse als Gastrednerin an die Schüler und rief sie zu Respekt, Empathie, Aufrichtigkeit und Begeisterung auf.

"Das sind zwar keine Garanten dafür, später ein traumhaftes oder einfach schönes Leben zu führen, aber durchaus dafür, echte Freunde zu finden und immer in den Spiegel schauen zu können", erklärte sie. Andere gut zu behandeln, sei in dieser Zeit ein wichtiges Statement.

Die vor allem in Ostdeutschland populären Feiern am Übergang vom Kindes- in das Jugendalter finden üblicherweise im Frühjahr statt, mussten in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Für die Feierstunden gelten weiterhin die Schutzvorkehrungen einschließlich der Obergrenzen für die Teilnehmerzahl. Deshalb gab es auch am Samstag gleich mehrere Veranstaltungen hintereinander. Zu den meist folgenden Familienfeiern sind bis zu 50 Gäste zulässig.

Für den landesweit agierenden Jugendweihe-Verein als größtem Anbieter im Nordosten bildeten die Feierstunden in Dorf Mecklenburg am Samstag den Auftakt für dieses Jahr. "Von Anfang an haben wir beschlossen, keine Jugendweihefeiern durch die Krisenlage ausfallen zu lassen", betonte Geschäftsführer Jörg Ahlgrimm.

Die aktuelle Corona-Landesverordnung lasse Jugendweihe-Feiern mit bis zu 200 Menschen zu, eingerechnet Helfer, Redner und Künstler. Für Ende August seien im Rostocker IGA-Park unter freiem Himmel aber auch zwei größere Veranstaltungen geplant und bereits genehmigt. Wegen des besonderen Infektionsgeschehens im Landkreis Ludwiglust-Parchim seien die für Anfang September geplanten Feierstunden in Ludwigslust abgesagt worden. Dort hatte eine Schule wegen der Infektion dreier Lehrer zeitweilig geschlossen werden müssen.

Statt der sonst üblichen 40 000 Gäste bei den vom Verein organisierten rund 120 Feierstunden sei coronabedingt in diesem Jahr nur mit etwa der Hälfte zu rechnen, sagte Ahlgrimm. Die Zahl der Schüler liege mit knapp 5000 aber im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Neben dem Landesverband bieten auch lokale Vereine und die Volkssolidarität Jugendweiheveranstaltungen an. Die erste Nachhol-Jugendweihe hatte es Anfang August in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegeben.

In Mecklenburg-Vorpommern nimmt traditionell mehr als die Hälfte eines Jahrgangs der 14- bis 15-Jährigen an der Jugendweihe teil. Die kirchlichen Feste Konfirmation und Firmung spielen eine deutlich geringere Rolle.