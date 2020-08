Klütz

Schwesig: Kultur auch in schwierigen Zeiten bewahren

22.08.2020, 15:02 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat dazu aufgerufen, Kunst und Kultur auch in schwierigen Zeiten zu bewahren und zu ermöglichen. Kunst bringe Menschen dazu, aus ihrem Alltag herauszutreten. "Gerade dadurch eröffnet sie Freiräume für Ideen, Alternativen und Austausch", sagte Schwesig am Samstag bei der Eröffnung der 30. landesweiten Kunstschau auf Schloss Bothmer in Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg).

Viele Künstler seien durch die Corona-Pandemie in existenzielle Not geraten, sagte Schwesig. Sie verwies auf den 20-Millionen-Euro-Schutzfonds für Kunst und Kultur. "Natürlich können wir damit nicht alle Einbußen kompensieren. Aber wir leisten einen Beitrag, um die vielfältige Kulturlandschaft in unserem Land zu erhalten."