Jena

FC Carl Zeiss Jena gewinnt 8:2 gegen Martinroda

22.08.2020, 17:10 Uhr | dpa

Der FC Carl Zeiss Jena hat zum elften Mal den Thüringer Fußball-Pokal gewonnen. Der Drittliga-Absteiger setzte sich am Samstag am Finaltag der Amateure gegen den am Ende völlig überforderten FSV Martinroda mit 8:2 (3:1) durch und trifft nun in der 1. Hauptrunde um den DFB-Pokal auf den Bundesligisten SV Werder Bremen.

In der wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragenen Partie ging der Oberligist durch Marco Pusch (24.) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Pasqual Verkamp (35.) fand Jena zu seinem Spiel und schaffte durch Treffer von Felix Müller (37.) und Niclas Fiedler (45.) noch vor der Pause die Vorentscheidung.

Zwar wurde es durch einen Treffer von Marc Andris (57.) nach einem Abwehrfehler zum Anschluss noch einmal spannend, doch ein katastrophaler Torwartfehler von FSV-Schlussmann Felix Nicolai ermöglichte Maximilian Oesterhelweg (71.) das vierte Jenaer Tor. Nach Oesterhelwegs zweitem Treffer (79.) brachen bei Martinroda alle Dämme. So kam der 18 Jahre alte Debütant Alexander Prokopenko (82.) zu einem Erfolgserlebnis, René Lange (86.) markierte den siebten Jenaer Treffer und Verkamp (88.) setzte den Schlusspunkt.