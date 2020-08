Augsburg

FC Augsburg: Stanić in Zwickau, Rieder nach Kaiserslautern

22.08.2020, 17:38 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hat Verteidiger Jozo Stanić für eine Saison an den FSV Zwickau ausgeliehen und Defensivmann Tim Rieder komplett an den 1. FC Kaiserslautern abgegeben. Wie der Fußball-Bundesligist aus der Fuggerstadt mitteilte, wurde zuvor der Vertrag mit Stanić (21) bis zum Sommer 2023 verlängert. Im Fall von Rieder (26) wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Stanić kam bislang zu einem Einsatz in der 1. Bundesliga und ist der sechste Neuzugang für Drittligist Zwickau. Rieder war 2010 aus der Jugend des FC Bayern München zum FCA gewechselt. Er kam vor allem in der U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz, lief für die Augsburger aber auch fünf Mal in der Bundesliga auf. Nun will er beim Drittligisten Stammspieler werden.