Antiesenhofen

Nach 0:2-Rückstand: FSV Zwickau trennt sich 2:2 vom SV Ried

22.08.2020, 19:14 Uhr | dpa

Antiesenhofen (dpa) – Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat sich in einem Vorbereitungsspiel vom österreichischen Bundesliga-Aufsteiger SV Ried 2:2 (0:2) getrennt. Probespieler Kasim Rabihic (52. Minute) und Gerrit Wegkamp (57.) erzielten am Samstag die Tore für die Westsachsen. Thomas Reifeltshammer (2.) und Bernd Gschweidl (4.) hatten Ried vor der Pause mit 2:0 in Führung gebracht. Der FSV, der derzeit ein Trainingslager in Bad Füssing absolviert, trifft am Mittwoch (14.00 Uhr) in einem weiteren Testspiel auf den Zweitligisten Karlsruher SC.