Magdeburg

Comeback gescheitert: Boxer Hernandez verliert gegen Johnson

23.08.2020, 08:54 Uhr | dpa

Das Comeback des Profi-Boxers Yoan Pablo Hernandez ist gescheitert. Der Deutsch-Kubaner unterlag am späten Samstagabend beim 2. Sommer-Open-Air des SES-Boxstalls auf der Seebühne Magdeburg dem in Gelsenkirchen lebenden Amerikaner Kevin Johnson durch K.o. in der siebten Runde. Vor 1000 Zuschauern fehlten dem vor fünf Jahren als ungeschlagener Weltmeister im Cruisergewicht (bis 90 kg) zurückgetretenen und nun ins Schwergewicht aufgestiegenen Hernandez Kondition, Ring- und Distanzgefühl. Ob es weitere Kämpfe für Hernandez geben wird, bleibt offen. Er selbst will weitermachen.

Nur drei Runden konnte Hernandez dem elf Kilogramm schwereren Johnson Paroli bieten. Der Amerikaner, der auch schon gegen Vitali Klitschko im Ring stand, schickte den 35-Jährigen in Stendal lebenden Deutsch-Kubaner bereits in der vierten Runde auf die Bretter. Erst als Johnson ein Cut über dem linken Auge hatte, witterte Hernandez noch einmal seine Chance. Doch sein Körper machte nicht mehr mit, die Beinarbeit stimmte nicht. Johnson setzte stets nach und erzielte vier Minuten vor dem Kampfende den entscheidenden Wirkungstreffer.

Den SES-internen Kampf um die IBF-Junioren-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht zwischen Tom Dzemski und Michael Eifert entschied der einheimische Dzemski für sich. Er setzte sich knapp gegen den gebürtigen Bautzener Eifert durch, der scheinbar der aktivere Kämpfer war und sich selbst vorn gesehen hatte.