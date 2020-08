Offenbach am Main

Zahl der Corona-Infektionen in Offenbach steigt weiter

23.08.2020, 13:06 Uhr | dpa

Nach der Verschärfung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus steigen die Infektionszahlen in Offenbach weiter an. Mittlerweile liege die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 55,1 Fällen, teilte die Stadt am Sonntag mit. Seit Freitag seien insgesamt 19 neue Infektionsfälle registriert worden, darunter 9 Reiserückkehrer und 8 Kontaktpersonen. In 2 Fällen sei die Quelle der Ansteckung noch unbekannt.

Aktuell seien 105 Menschen in Offenbach nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. 527 Menschen befänden sich in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind.

Offenbach hatte am Freitag als erste hessische Stadt wegen des Anstiegs über den kritischen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wieder strengere Kontaktbeschränkungen eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Außerdem gilt in der Stadt nun eine nächtliche Sperrstunde in der Gastronomie.