Schwerin

Bildungsministerium prüft Fiebermessung in Schulen

23.08.2020, 14:24 Uhr | dpa

Im Schweriner Bildungsministerium gibt es Überlegungen, in der bevorstehenden Erkältungszeit flächendeckend Schüler Fiebertests vorzunehmen. "Wir führen gerade Gespräche mit den Gesundheitsexperten und prüfen das ernsthaft", sagte ein Ministeriumssprecher. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" (Samstag) berichtet. Ziel sei es, den täglichen Regelbetrieb in Schulen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten aufrechterhalten zu können und flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden. "Fiebermessungen können in der Erkältungszeit im Schutzkonzept ein guter Baustein sein", sagte der Sprecher. Sie gäben Eltern und Lehrkräften mehr Sicherheit, wenn mit dem Herbst mehr Kinder Schnupfen hätten.

"Schüler mit Fieber gehören nicht die Schule", sagte der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn Kinder mit Fieber nicht in die Schule gehen, können sie kein Corona-Virus und keine anderen Atemwegserkrankungen übertragen." Die Fiebermessung könne ein Baustein im Kampf gegen die Pandemie sein, denn Fieber, Husten und Halsschmerzen seien die Leitsymptome der Covid-19-Erkrankung.

Definitionsgemäß werde ab einer Körpertemperatur von 38 Grad von Fieber gesprochen, zwischen 37,5 und 37,9 von erhöhter Temperatur. Ab wann ein Schüler nicht mehr in die Schule dürfe, gehöre zu den Dingen, die geklärt werden müssten. Aus heutiger Sicht sei es wahrscheinlich, dass ein Corona-Abstrichtest die zwangsläufige Folge einer Temperaturerhöhung ist, sagte Reisinger.