Hammelburg

Gefährlicher Irrtum: Mann hebt Handgranate statt Stein auf

23.08.2020, 14:31 Uhr | dpa

Eigentlich wollte er einen schönen Stein aufheben - doch stattdessen hielt ein Mann im unterfränkischen Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) plötzlich eine Handgranate in der Hand. Der Mann habe den Fund am Samstag am Ufer der Saale gemacht und den vermeintlichen Stein genauer betrachten wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er festgestellt habe, dass er Sprengmittel in Händen halte, habe er die Handgranate in unbekannte Richtung geworfen. Dass es dabei zu keiner Detonation der Granate kam, die nach Polizeiangaben wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, sei "Glück", so die Polizei.

Aufgrund des gefährlichen Irrtums sei die Strecke entlang der Saale zwischen Hammelburg und Diebach für Verkehr und Spaziergänger gesperrt worden. Nachdem die Suche nach der Handgranate durch Spezialkräfte und der Bergwacht ohne Erfolg verlaufen war, wird ab Montag eine Spezialfirma nach dem Sprengmittel suchen.