Schortens

Fenster nach Schießübungen beschädigt

23.08.2020, 14:40 Uhr | dpa

Bei Schießübungen mit Federdruckwaffen sind im Landkreis Friesland zwei Fensterscheiben beschädigt worden. Ein Hausbewohner in Schortens hatte die Polizei am Freitagabend informiert, da in einem Fenster mehrere Einschusslöcher zu sehen waren. Auf dem Nachbargrundstück trafen die Beamten auf mehrere Menschen, die mit Federdruckwaffen hantierten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei hatten sich vermutlich mehrere Projektile über die Grundstücksgrenze "verirrt" und zwei Fensterscheiben beschädigt.