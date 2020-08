Wiesbaden

Tatverdächtiger nach Angriff auf 18-Jährigen festgenommen

23.08.2020, 16:21 Uhr | dpa

Die Polizei hat nach einem Messerangriff auf einen 18-Jährigen in der Wiesbadener Innenstadt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahmen die Beamten am Samstagabend einen 22-jährigen Mann in seiner Wohnung in Seligenstadt (Kreis Offenbach) fest. Der Mann müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Weitere Hintergründe teilte die Polizei nicht mit. Der 18-Jährige war in der Nacht zum Samstag nach einem Streit zweier Gruppen in der Wiesbadener Innenstadt mit einem Messerstich schwer verletzt worden.