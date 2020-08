Saalfeld/Saale

Mann klammert sich an Erker: Rettungsaktion vom Dach

23.08.2020, 16:35 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr haben einen Mann aus einer lebensgefährlichen Situation auf einem Dach in Saalfeld gerettet. Der 38-Jährige sei offenbar im Drogenrausch auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Ostthüringer Stadt gestiegen und im Regen abgerutscht, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Rutschen konnte er sich gerade noch an einem Dacherker festklammern. Anwohner beobachteten die Situation und alarmierten die Retter.

Der Mann hielt sich so lange an dem Vorbau fest, bis er von seinen Rettern über eine Drehleiter erreicht und aus der misslichen Lage befreit wurde. Die Polizei sprach von einer "Rettung in letzter Sekunde". Der Vorfall ereignete sich am Samstag, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Mann habe sich bei der Aktion keine nennenswerten Verletzungen zugezogen. Er sei dennoch wegen seines insgesamt nicht guten Gesundheitszustandes stationär im Krankenhaus aufgenommen.