Buxtehude

Buxtehuder Handballerinnen: Zwei Siege in drei Testspielen

23.08.2020, 16:43 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben die Testspielserie gegen die Bundesliga-Konkurrenten VfL Oldenburg und Aufsteiger HL Buchholz 08/Rosengarten mit einer positiven Bilanz beendet. Im zweiten Spiel bei den Handball-Luchsen in Buchholz gab es am Sonntag einen 38:21-Erfolg, nachdem sich beide Teams tags zuvor in Buxtehude nach verkürzter Spielzeit 18:18 getrennt hatten. Zum Auftakt der Serie hatte der BSV einen 24:19-Sieg gegen Oldenburg gefeiert.

"Samstag war ich mit der Leistung nicht zufrieden. Am Sonntag bin ich mit dem Großteil der Zeit zufrieden. Wir haben eine konzentrierte Leistung abgerufen und in der Höhe verdient gewonnen", betonte Trainer Dirk Leun mit Blick auf die Partien gegen Buchholz. Die Saison für Buxtehude beginnt am 5. September mit der Partie gegen die Neckarsulmer Sport-Union.