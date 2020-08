Flensburg

Initiative "Nachbarspur": Grenzland nicht trennen

24.08.2020, 08:47 Uhr | dpa

Flensburg (dpa/lno) Um gegen die problematische Situation an den Grenzübergängen zu protestieren, haben die Nachwuchsorganisationen der Parteien der dänischen beziehungsweise der deutschen Minderheit die Initiative "Nachbarspur/Nabospor" gegründet. Auch wenn die Lage an der Grenze besser geworden sei, gebe es noch jeden Tag Stau, sagte Thore Naujeck von den Jungen SPitzen. Und es sei unmöglich zu planen, wie lange es dauert. SSW-Ungdom und Junge SPitzen setzen sich daher unter anderem für die Öffnung einer Fahrbahn für Bewohner der Grenzregion und Pendler ein, die eine reibungslose und dauerhafte Grenzpassage ermöglicht. Auch die kleinen Grenzübergänge sollten demnach wieder geöffnet werden.

Das Grenzland sei eine zusammenhängende Region und ein Symbol für die Zusammengehörigkeit und Zusammenarbeit. "Hier lebt man ein friedliches Zusammenleben und wir werden oft als Vorbildregion von den Politikern gelobt, aber jetzt ist dies anscheinend nicht so wichtig." Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sind in den vergangenen Tagen an mehreren Grenzübergängen blaue Schleifen an Grenzlandbewohner und Unterstützer verteilt worden.

Drei Monate lang bis Mitte Juni konnte die Grenze zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein aufgrund der Pandemie nur mit einem triftigen Grund passiert werden. Auch aktuell werden Fahrzeuge und Fußgänger beim Grenzübertritt noch kontrolliert. Bisher sind für die Einreise nach Dänemark an Land nur fünf der 13 größeren Grenzübergänge an Straßen geöffnet. Die kleinen Übergänge etwa an Wanderwegen sind weiterhin geschlossen.