Mödingen

Nach Champions League-Sieg: Fan wegen Feuerwerk angezeigt

24.08.2020, 08:53 Uhr | dpa

Nicht nur in München wurde der Champions League-Sieg des FC Bayern gefeiert: Auch im schwäbischen Mödingen (Landkreis Dillingen an der Donau) herrschte Feierlaune. Nun wird gegen einen 49 Jahre alten Mann wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz nach Spielende am Sonntagabend hatte der Mann - laut Polizei im "Freudentaumel" - eine Feuerwerksbatterie gezündet. Je nach Feuerwerkstyp dürfen diese nur an Silvester und Neujahr verwendet werden, somit müsse nun ermittelt werden.