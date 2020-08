Zeitz

Auseinandersetzung zwischen Männern eskaliert

Zwei 21 und 31 Jahre alte Männer sind in Zeitz (Burgenlandkreis) in eine Auseinandersetzung geraten, in dessen Folge einer der Kontrahenten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgab. Dies teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Montag mit. Nähere Einzelheiten sowie die Hintergründe des Streits am Sonntagnachmittag in der Naumburger Straße sind bislang unklar.