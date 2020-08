Potsdam

Gastronomen beklagen Umsatzeinbußen: Plus im Einzelhandel

24.08.2020, 11:05 Uhr | dpa

Die Gastronomen in Brandenburg haben infolge der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020 mit starken Umsatzeinbrüchen kämpfen müssen. Zwischen Januar und Juni lag das Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei nominal 36,0 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten sank im gleichen Zeitraum um 11,7 Prozent. Im Juni setzten die Unternehmen im Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal 35,5 Prozent weniger um. Dagegen verzeichnete der Einzelhandel in Brandenburg laut den Statistikern von Januar bis Juni ein Umsatzplus von 6,6 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 1,6 Prozent.

Für den Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Brandenburg, Olaf Lücke, sind die Zahlen keine Überraschung. "Das ist der Unterschied zu anderen Branchen: Ein Auto kann man später verkaufen, ein Essen nicht", sagte Lücke der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Zahlen belegten, dass die Branche noch nicht über den Berg sei. Verlorene Umsätze könnten nicht aufgeholt werden, daher rechneten die Gastronomen bis zum Jahresende mit Einbußen.

Das Thema Teilnehmer-Obergrenze für private Feste sieht er für die Branche kritisch. Schon jetzt würden in Brandenburg mit einem Restaurant-Tisch pro Haushalt strenge Abstands-und Hygieneregeln gelten und die Möglichkeit von Familienfeiern einschränken. Da gebe es "großes Unverständnis" unter den Gastronomen. Das gehe an der Lebensrealität vorbei. Obergrenzen bei Feierlichkeiten nützten da auch nichts, sagte Lücke.

In einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen die Regierungschefs der Länder am Donnerstag über das Thema einer bundesweit einheitlichen Regelung beraten. Bereits am Montag beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Telefonschalte über mögliche Reaktionen auf die Zunahme registrierter Corona-Neuinfektionen. Auch eine mögliche Begrenzung der Größe von Veranstaltungen soll nach dpa-Informationen auf die Tagesordnung kommen. In der Frage, ob es neue Obergrenzen für private Feste geben sollte, gibt es bisher keine klare Linie.