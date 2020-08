Sitzendorf

Illegale Goldwäscher in der Schwarza ertappt

24.08.2020, 11:54 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Sitzendorf im Schwarzatal zwei Männer beim illegalen Goldschürfen in der Schwarza ertappt. Die beiden saßen am Samstag in dem Fluss und versuchten sich ohne Genehmigung im Goldwaschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihnen droht jetzt ein Bußgeld. Die Schwarza gilt als einer der goldreichsten Flüsse in Thüringen, wobei meist nur winzige Splitter des Edelmetalls gefunden werden. Das Goldwaschen ist nur mit Genehmigung der Gemeinden im Schwarzatal oder bei Veranstaltungen unter professioneller Anleitung zulässig. Laut Polizei kommen Anzeigen wegen illegaler Goldwäsche in der Schwarza häufiger vor.